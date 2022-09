Politieke partijen reageren op kritiek online petities: "Perfect legaal campagnemiddel"

Over de verwerking van de gegevens zegt Vooruit: "Onze website is net heel transparant. Zo is er bijvoorbeeld onze petitie over jeugdbescherming. Voor je intekent op de petitie, ben je verplicht je actief en uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de gebruiksvoorwaarden die via een hyperlink te lezen zijn. In de gebruiksvoorwaarden is opnieuw een hyperlink voorzien naar de privacyverklaring (uitdrukkelijk in het rood)."

"Bovendien staat onderaan op elke pagina van onze website een link naar onze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden. Wij wensen ook te benadrukken dat bij het ondertekenen van een petitie er optionele keuzes zijn over welke e-mails de intekenaar wenst te ontvangen. Wie ervoor kiest geen verdere mails te ontvangen, ontvangt enkel nog een bevestigingsmail dat de ondertekening geslaagd is."

"In jullie artikel, schrijven jullie dat bij Vooruit 'een schending van het gegevensrecht' voorkomt. Niet alleen is onze website wel degelijk transparant, hij is ook volledig conform de GPDR-regeling, ook de specifieke petities waar er naar wordt verwezen."