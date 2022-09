Rode eclairs, #Remcoorts en de stiekeme droom van zijn vader en teammanager: Vlaanderen gelooft in Vuelta-zege van Remco Evenepoel

Vanmorgen belde Fien Germijns met Patrick Evenepoel, de vader van Remco Evenepoel. "We merken dat er in België een euforie aan het losbarsten is, maar we moeten nog tot zaterdag rustig blijven", klonk het nuchter bij vader Evenepoel. Die heeft zijn zoon gisteren in Spanje vanop afstand kunnen zien en gelooft in zijn winstkansen.