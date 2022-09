Rouwbandjes en minuut stilte op Schots Weekend in Alden Biesen, na overlijden van de Queen

Tijdens de wedstrijden zullen de doedelzakspelers uit Engeland en Schotland een rouwband dragen. "Een band die onderweg was uit Engeland heeft me gisterenavond nog gebeld, met de vraag of we die nog snel konden bestellen", gaat Schils verder. "Er logeren nu ook gasten uit Engeland bij me thuis. Het heeft er natuurlijk de hele avond over gegaan. Want de Queen, dat is een monument. Ik heb zelf ook nooit anders geweten dat zij de Queen was."