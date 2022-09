Schepen op Kanaal Gent-Terneuzen niet langer gehinderd door droogtemaatregelen

Door de droogte was er sinds begin augustus op het Kanaal een diepgangbeperking tot 12,35 meter voor de scheepvaart. Die is nu opgeheven. Schepen kunnen dus weer tot 12,50 meter diep in het water liggen en hoeven geen goederen meer te over te laden op de Westerschelde of minder goederen in te slaan in Gent of Terneuzen om vlot richting zee te varen.