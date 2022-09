Sibel Ügdüler (31) van Gentse universiteit wint EOS Pipet 2022 door plastic goedkoper en kwalitatiever te recycleren

In Europa wordt nog geen derde van alle plastic verpakkingen gerecycleerd. Vaak is dat omdat het recycleerproces te duur is of "nieuwe" plastic oplevert van een lage kwaliteit. Veel van het uiteindelijke gerecycleerde plastic wordt dan nog enkel gebruikt om nieuwe vuilniszakken te maken. Doodjammer, vond Sibel Ügdüler van de Universiteit Gent.