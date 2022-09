Stad Antwerpen helpt kleuterscholen te investeren in loopfietsen

In Antwerpen heeft het stadsbestuur voor de zomervakantie kleuterscholen de kans geboden om 25 loopfietsen aan te kopen tegen een voordelige prijs. "De scholen moesten maar 35 euro per loopfiets betalen, de rest betaalde de stad mee", vertelt schepen van Sport Peter Wouters (N-VA). Dat is een derde van de normale prijs van de fietsen. Er werden in totaal al zo’n 1165 fietsen door 60 scholen bij de stad besteld, maar de stad heeft onlangs een nieuwe inschrijvingsronde opgestart.

Vandaag overhandigde Wouters de eerste fietsen aan enkele leerlingen van de Stedelijke Basisschool Fruithof in Berchem. "Ik ben enorm tevreden dat we met onze loopfietsen kinderen kunnen leren om een fiets te gebruiken en hen meer te laten bewegen", vertelt Wouters. Op die manier hoopt de stad om overgewicht, leerstoornissen en psychische problemen tegen te gaan.



Ook krijgen de kinderen door de loopfietsen al wat inzicht in het verkeer. Dat laatste konden de leerlingen meteen uittesten op een parcours dat de school had gebouwd. "We creëren vandaag de fietsers van morgen", zegt Wouters nog. Het is het doel van de stad Antwerpen om alle kinderen tegen het einde van de basisschool te laten fietsen.