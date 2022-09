Stad Leuven steunt startende ondernemers en winkeliers met premie van 2.500 euro

Een onderneming opstarten vraagt lef, een groot engagement en doorgaans veel geld. Elk duwtje in de rug is dan welkom. Sinds deze maand kunnen ondernemers in Leuven, die minder dan twee jaar actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep, een toelage van maximaal 2.500 euro aanvragen. Die kunnen ze gebruiken voor advies, cursussen of investeringen. De ondernemers moeten weliswaar zelf ook steeds 30% betalen van de totale kost per activiteit.