Koning Charles III houdt eerste toespraak: "Ik vernieuw vandaag mijn moeders belofte van levenslange dienstbaarheid"

"Mijn geliefde moeder was een inspiratie voor mij en mijn hele familie, door haar liefde, affectie, advies, begrip en voorbeeld", zei de koning. "We voelen een grote dankbaarheid voor de meer dan 70 jaar dat ze de bevolking van zoveel naties heeft gediend."

Charles verwees naar de belofte die zijn moeder meer dan 70 jaar geleden als kroonprinses deed, met name dat ze haar land en de bevolking haar hele leven zou dienen. "Het was meer dan een belofte, het was een diepgaande, persoonlijke verbintenis. Ze heeft opofferingen gemaakt voor haar dienstbaarheid."

"Ook de rol van de monarchie is dezelfde gebleven", gaf de nieuwe vorst aan. "Ik beloof dat in de tijd die God me nog gunt, ik de constitutionele principes die het hart van onze natie vormen, hoog zal houden. Waar u ook woont en wat uw achtergrond ook is", sprak hij de Britten en de inwoners van het Gemenebest rechtstreeks aan, "ik zal u dienen met trouw, respect en liefde, zoals ik altijd heb gedaan."

Elizabeth II had volgens haar zoon een ongewijzigde liefde voor traditie, "maar ze omarmde ook vooruitgang". "Ze combineerde die kwaliteiten met warmte, humor en de gave om altijd het beste in de mensen te zien."

William wordt prins van Wales

Koning Charles maakte ook bekend dat zijn zoon, kroonprins William, vanaf nu ook prince of Wales genoemd mag worden. Die titel wordt traditioneel aan de mannelijke troonopvolger gegeven, maar het is Charles die die beslissing moet nemen. Williams vrouw Catherine zal princess of Wales genoemd worden. Charles' vrouw Camilla gebruikte die titel niet, uit respect voor de laatste officiële prinses van Wales, wijlen prinses Diana.