Twee twintigers veroordeeld tot 4 jaar cel voor reeks woninginbraken

In de nacht van 18 op 19 mei probeerden de 2 mannen in te breken in een woning in Kasterlee. Ze boorden gaatjes in een raamkozijn. ANPR-camera's merkten dat de nummerplaat ook werd geregistreerd in de buurt van een inbraak in Lille, die op een gelijkaardige manier was gepleegd. De politie kwam de mannen op het spoor via het verhuurbedrijf waar ze de auto hadden gehuurd.