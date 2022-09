Te weinig leraren, maar waarom zou je nog leerkracht worden? Beluister onze jongerenpodcast

Dries Boudewijns (23) is het beu dat zijn beroep zo'n slechte reputatie heeft. Zelf geeft hij Geschiedenis en Nederlands op het KNMC-College in Merksem, and he loves it. "Mijn eerste jaar is super goed verlopen, ik heb geen enkele keer gedacht aan stoppen." Volgens Dries komt het lerarenberoep veel te vaak negatief in het nieuws. "Ik zou ook schrik hebben om leraar te worden als ik het zo hoor. Het positieve is wel dat alle starters nu in het onderwijs stappen ondanks alle slechte reclame.” Op het KNMC is het lerarenteam dit jaar bijna volledig. Er staan nog maar 2 uren Godsdienst open, een hele verwezenlijking. "Vorig jaar hadden wij geen Frans en Wiskunde in bepaalde jaren. Dat was vreselijk."