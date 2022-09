Long live the king, Charles III: Wie waren Charles I en Charles II dan?

Na de dood van Charles I wordt de monarchie opgedoekt en wordt Engeland een republiek. De oudst overblijvende zoon, Charles II, is acht jaar wanneer de burgeroorlog uitbreekt en wordt naar veiligere oorden in Den Haag gestuurd.



Na de executie van Charles I stellen de Schotten hem in 1651 aan als hun koning. De imposante Charles en zijn aanhangers willen Engeland voor zijn en plannen een invasie die eindigt met de slag bij Worcester. De koning verstopt zich in een eik en weet zo de vijand (en gevangenschap) te ontwijken. Hij vlucht vervolgens naar Frankrijk. Lord Protector Oliver Cromwell krijgt nu de macht over het Engelse Gemenebest.



Na 9 jaar ballingschap, veel omzwervingen en de dood van Cromwell wordt Charles II gevraagd om terug te keren als koning en krijgt ruime volmachten ter beschikking. Hij draait heel wat puriteinse regels terug en bouwt een imago op van een eerder genereuze en tolerante koning. Onder zijn regeerperiode wordt de kolonisatie uitgebreid, bloeit de handel met India en Amerika, maar zijn er ook crisissen te bezweren met de Zwarte Dood (de pest van 1665) en de grote stadsbrand van Londen (1666).



Intussen rijst er een bijkomend probleem, een opvolgingskwestie. Charles II is de liefde erg genegen en verwekt naar verluidt 14 kinderen, helaas nooit geboren binnen de wettige contouren van een huwelijk. Hij trouwt in 1662 met de Portugese Catharina van Bragança die de ene na de andere miskraam krijgt. Charles II is Catharina niet trouw, maar blijft wel loyaal aan haar: van scheiden is geen sprake.



Charles II overlijdt in 1685, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn rooms-katholieke broer James volgt hem op.