Winkel als dekmantel voor misdaad? Burgemeesters krijgen meer "wapens" in handen van minister Verlinden

Met name de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) was al lang vragende partij om meer armslag te krijgen bij zijn strijd tegen de drugscriminaliteit. De voorbije zomer zijn er verschillende aanslagen en schietpartijen geweest die in verband worden gebracht met de drugshandel.

De federale overheid zal een databank aanleggen van economische sectoren die door de georganiseerde misdaad zijn geïnfiltreerd. Lokale besturen kunnen dan een onderzoek laten uitvoeren of bepaalde handelszaken verdacht zijn. Een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen zal moeten nagaan wie toegang heeft tot de informatie.

Als uit het integriteitsonderzoek blijkt dat er een link is met de georganiseerde misdaad of met drugscriminaliteit zal een lokaal bestuur handelszaken kunnen sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld over telefoonwinkels, nachtwinkels of sushizaken.

Volgende week komt het wetsvoorstel op de tafel van de ministerraad. Na een advies van de Raad van State moet het nog groen licht krijgen in de Kamer.