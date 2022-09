WZC Rozenberg in Oostrozebeke installeert infopunt na mogelijke rusthuismoorden: "Nog veel vragen bij betrokken families en personeelsleden"

Vereecke verwacht dat er op het infopunt veel vragen zullen binnenlopen. "Zit mijn moeder nog veilig in het woonzorgcentrum? Is het personeel nog gemotiveerd? Dergelijke vragen denken we te krijgen. Om die te beantwoorden; hebben we ondersteuning van het Rode Kruis, de externe dienst IDW en ook nog van een andere organisatie die gespecialiseerd is in crisismanagement."