Agentschap Zorg en Gezondheid legt woonzorgcentrum in Oostrozebeke opnamestop op na inspectie

Sinds 2020 loopt er een onderzoek naar drie verdachte overlijdens en vijf verdachte ziektebeelden in woonzorgcentrum De Rozenberg in Oostrozebeke. Er was telkens sprake van een abnormaal hoge hoeveelheid insuline in het bloed. Volgens Zorg en Gezondheid werd het agentschap niet op de hoogte gebracht van de ernstige incidenten die plaatsvonden.