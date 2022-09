Queen Elizabeth maandag 19 september begraven in Westminster Abbey, miljoenen bezoekers verwacht

Buckingham Palace heeft meer details bekendgemaakt over de staatsbegrafenis van de Queen. Haar lichaam, dat momenteel in de balzaal van Balmoral Castle ligt, wordt morgen (zondag) overgebracht naar de troonzaal van Holyroodhouse in de Schotse hoofdstad Edinburgh, de officiële koninklijke residentie in Schotland. Maandag wordt ze na een processie – waaraan koning Charles III en leden van de koninklijke familie aan zullen deelnemen – opgebaard in de St. Giles' Cathedral.