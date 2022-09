Met trompetgeschal en een eeuwenoude traditie is Charles officieel uitgeroepen tot Britse koning: de 5 sleutelmomenten uit de ceremonie 

In het tweede deel van de ceremonie sprak Charles III iedereen toe. Hij bedankte voor de "overvloedige liefde en steun". De koning sprak over de "grote erfenis" die hem te beurt valt, nu hij koningin Elizabeth II moet opvolgen. "Mijn moeders regeerperiode was ongekend zowel qua duur als qua toewijding", klonk het.



Charles had het over het "inspirerende voorbeeld" dat de regeerperiode van koningin Elizabeth vormde. "Ik ben mij ten zeerste bewust van de grote erfenis en de plichten en taken die aan mij zijn overgedragen", beklemtoonde Charles. "Nu deze mij te beurt vallen, zal ik ernaar streven het voorbeeld dat gesteld is, te volgen.