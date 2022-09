BoslandTrail in Noord-Limburg viert vijfde editie met eigen dreef en wil 250 bomen planten voor al zijn jubilarissen 

Bosland, het bos dat de openbare natuurgebieden van Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en Peer omvat, heeft er een nieuwe straat bij. Vrijdagavond werd de Boslandtraildreef ingehuldigd. De nieuwe dreef, die loopt tussen de Kapelstraat en Kleinmolenstraat komt er ter ere van de vijfde BoslandTrail. De wandelwedstrijd over onverharde, natuurlijk paden is op vijf jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort in de Benelux. "Ik heb zelf het gevoel dat we vijf jaar geleden pioniers waren. Ondertussen durven we onszelf wel een vaste waarde noemen en misschien zelfs de grootste ultratrail in de Benelux. Maar het draait vooral om mensen te laten bewegen en hun gedachten te verzetten", vertelt Lennert Lodewijks.