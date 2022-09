Brusselse ouders organiseren zelf noodkinderopvang: 'Het schip is aan het zinken'

In Brussel trekken ouders aan de alarmbel voor het schrijnend tekort aan medewerkers in de kinderopvang. Eén van de initiatiefnemers, Thomas Schoenaerts, stuurt zijn kinderen al anderhalf jaar lang naar De Zinnekes in Laken. “Die crèche doet echt haar best om de continuïteit van de opvang te garanderen met de middelen die ze hebben”, zegt de Brusselaar. "Maar het is frustrerend om te zien hoe zij afzien, zwoegen en tevergeefs blijven proberen. Geen wonder dat er begeleiders en verzorgers uitvallen of voor een andere job kiezen."

Heel wat kinderopvanginitiatieven zijn al maandenlang op zoek naar medewerkers. Uit cijfers van Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB, blijkt dat er meer dan 40 vacatures die vorig jaar in Brussel zijn verspreid in de kinderopvangsector nog steeds niet ingevuld zijn. Het personeelstekort in kinderdagverblijven is nijpend, ook in Vlaanderen.