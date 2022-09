Burgerplatform voert actie tegen vernieuwingswerken luchthaven Deurne: "Stop het illegale bouwen"

"Dat klopt niet", reageert De Roeck. "We hebben alle plannen opgevraagd en ingekeken. Daarbij hebben we gezien dat de baan verhoogd en verbreed wordt." Er is dus wel zo een vergunning nodig volgens het burgerplatform. In het verleden is dat ook al eens gebeurd, volgens De Roeck. "Eind juli hebben we al een klacht ingediend bij de milieu- en bouwinspectie." Met acties zoals vandaag, waar ook protestliederen werden gezongen, hoopt Vliegerplein dat de werken stopgezet zullen worden. "De inspectie heeft in ieder geval laten weten dat ze onze klacht onderzoeken", klinkt het.

Het burgerplatform ziet liever een andere invulling van de Antwerpse luchthaven. "We weten dat de luchthaven nooit rendabel zal zijn, dus we kunnen ze beter sluiten en er een groene ruimte van maken", zegt De Roeck. Vliegerplein plantte dan ook symbolisch een boom. "We moeten stoppen met de geldverkwistingen en het illegale bouwen, en het terrein teruggeven aan de mensen die hier in de buurt wonen." De actie lokte zo'n 150 mensen.