Chauffeur blaast positief na zware botsing in Houthulst

In de Steenstraat in Houthulst zijn gisterenavond een personenwagen en een bestelwagen tegen elkaar gebotst. De bestuurder van de bestelwagen wou links afslaan, maar werd verrast door een auto die in de tegenovergestelde richting reed. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, legde een positieve ademtest af en is zijn rijbewijs kwijt.