Gemeentebestuur Westerlo weigert omgevingsvergunning nieuw gemeenschapscentrum Evangelische christenen: buurtcomité opgelucht

Het gemeentebestuur van Westerlo heeft gisterenavond de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum van de Evangelische christenen in Westerlo geweigerd. Normaal zou er een gebouw komen waarin naast een evangelische kerk, ook een crèche en feestzaal komen. "Het gemeenschapscentrum had een te grote schaal en zou de draagkracht van de wijk overschrijden", vertelt schepen van ruimtelijke ordening Tinne Wuyts (CD&V).

Ook ontbrak er een archeologienota, die er eerder al voor zorgde dat de beslissing over de omgevingsvergunning werd uitgesteld. "Eerst wilden we deze beslissing nemen op 13 juli, maar we hebben de Evangelische christenen nog de kans gegeven om de nota in te brengen", laat Wuyts weten.