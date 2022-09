Slachtoffer diefstal met geweld in levensgevaar na vuistslag en val in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een slachtoffer van een diefstal met geweld in de nacht van vrijdag op zaterdag levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij een slag kreeg en neerviel. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. Eén verdachte, een jongen van 18, is opgepakt. De tweede verdachte is nog niet gevat.