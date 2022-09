Herzele huldigt wereldkampioen paracycling Ewoud Vromant als ereburger

Twee weken na zijn gouden medaille in het tijdrijden op het WK G-Wielrennen in Canada is Ewoud Vromant gehuldigd als ereburger van Herzele. "Dat is wel een speciaal gevoel", vertelt Vromant. "Af en toe krijg je als sporter wel erkenning voor je sport en je prestaties, maar een ereburgerschap is toch meer dan erkenning voor je sportprestaties. Het is, denk ik, toch ook een erkenning voor de persoon die ik ben. Het is leuk om je zo gesteund te weten door een hele gemeente."