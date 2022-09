Lieve Truyman volgt Valerie Van Peel op als N-VA-ondervoorzitter

Truyman is N-VA-schepen in Temse. Ze gaf een aantal jaren les aan de VTS in Sint-Niklaas en stapte nadien over naar de banksector. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd Truyman schepen in Temse. Bij het brede publiek is ze nog onbekend, maar binnen de partij was ze wel al sinds 2014 actief binnen de partijraad en als voorzitter van het comité van toezicht. Truyman is gehuwd en is moeder van drie kinderen.



Voor De Vreese is het de tweede keer dat ze het onderspit delft bij de verkiezingen tot ondervoorzitter. Zo moest ze eerder dit jaar ook de duimen leggen tegen Steven Vandeput, toen in opvolging van Lorin Parys.

Wat mogelijk ook heeft meegespeeld, is dat De Vreese zelf niet aanwezig was omdat ze voor een opleiding in de VS zit. Zij verdedigde haar kandidatuur daarom via een videoboodschap. Truyman van haar kant legde in haar speech de nadruk op de lokale verankering van de partij.