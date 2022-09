Liveblog - Koning Charles III krijgt vandaag officieel vertrouwen om taak van koning uit te oefenen

Met het overlijden van de Britse koningin komt een einde aan een tijdperk. In zeventig jaar Queen Elizabeth II is de wereld onherkenbaar veranderd. De Queen was er altijd, maar de samenleving, de manier hoe we met elkaar omgaan en communiceren en de wetenschap zien er nu allemaal anders uit dan bij haar aantreden. We tonen het aan in tien voorbeelden.