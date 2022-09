Omstreden Russische supermarkt in Opwijk sluit al na 3 maanden de deuren

Mere is een Russische discounter die naar eigen zeggen producten aanbiedt die 20% goedkoper zijn dan wat er in de goedkope supermarkten in België te vinden is. De keten baat 2.500 winkels uit in meerdere Europese landen. De ambitie om ook in België supermarkten van Mere te openen was dus groot. Al sloeg de eerste opening van de supermarkt in Opwijk niet aan. Bij Mere blijven ze wel hoopvol. Zo zijn ze op zoek naar panden in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven om ook daar nieuwe filialen te openen.