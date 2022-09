Minister Zuhal Demir stelt 'Kastelen van de Schelde' voor

Zeven kastelen langs de oevers van de Schelde werden de voorbije jaren in gereedheid gebracht om samen 'Kastelen van de Schelde' te kunnen vormen. Sommige, zoals het Gravensteen in Gent, zijn al veel langer een toeristische trekpleister. Andere worden voor het eerst opengesteld of werden klaargestoomd om de bezoeker iets extra te kunnen bieden.

In Laarne verken je het kasteel van onder tot boven met de movieguide HEKSEN!: de salons, de keuken, de ridderzaal, de gevangenissen komen er allemaal in aan bod. In de Lakenhalle van Dendermonde is een nieuwe tentoonstelling opgezet onder de naam ‘Dendermonde op zijn Vest’ en is er ook een gelijknamige wandeling uitgestippeld. Als bezoeker kom je er op een interactieve manier te weten hoe de verdwenen burcht van Dendermonde uitgroeide tot de vestingstad Dendermonde.

Het kasteel van Bornem heeft er een interactieve Bruegelkamer bij, waar prenten van Bruegel worden uitgelicht. Er komt ook nog een nieuw onthaal en in het belevingscentrum kun je in de toekomst lezingen over Bruegel volgen. De toegangsdreef naar het kasteel is volop in heraanleg. In kasteel d’Ursel werden na de infrastructuurwerken ook een infopunt, een wandelbrochure en twee gloednieuwe escape games gelanceerd. In kasteel Wissekerke zijn de werken nog volop aan de gang en zouden eind dit jaar voltooid zijn. De opening is voorzien voor start van het toeristisch seizoen volgend jaar.