Oekraïense troepen zouden nu Koepiansk, een cruciaal verbindingscentrum voor de Russen, bevrijd hebben

Het succes van het Oekraïense offensief in het oosten is een verrassing. Iedereen had gedacht dat Kiev alles op alles zou zetten om de zuidelijke stad Cherson te bevrijden. Daar is inderdaad een offensief tegen de Russen losgebarsten, maar tegelijk is Oekraïne dus blijkbaar ook in staat om op een tweede front in de tegenaanval te gaan. Dat heeft blijkbaar de Russen verrast.

Die zouden in allerijl op zoek gaan naar versterkingen. Intussen roepen de Russen ook de inwoners van een aantal andere steden in de buurt op om weg te trekken, wat wijst op een verdere Oekraïense opmars. Dat bericht is wellicht vooral bedoeld voor de lokale collaborateurs die met de Russische bezetting hebben samengewerkt en die nu vrezen voor bestraffing door Oekraïne.