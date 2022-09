En plots gaat het snel: hoe slaagt Oekraïne erin om in razend tempo terrein te heroveren op het Russische leger?

Sinds gisteren volgen de berichten over Oekraïense troepen die terrein heroveren op het Russische leger elkaar in sneltempo op. In de voorbije dagen zouden de Oekraïeners in het noordoosten al meer dan 60 kilometer zijn doorgedrongen in bezet gebied, waarbij een 30-tal dorpen en steden bevrijd zouden zijn.

De precieze situatie aan het front is moeilijk in te schatten en evolueert snel, maar het is duidelijk dat de Oekraïners een doorbraak hebben geforceerd. Het is intussen zeker dat ze de belangrijke stad Koepjansk in handen hebben en uit de stad Izjoem zou het Russische leger zich volop aan het terugtrekken zijn, omdat hun troepen anders ingesloten zouden raken.