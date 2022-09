MIVB niet van plan om verlichting te doven of verwarming lager te zetten om energiekosten te sparen

De MIVB vindt het moeilijk in te schatten hoezeer de energiekosten precies zullen stijgen. Er zijn nog twee energiecontracten die lopen: een voor gas en een voor elektriciteit. Het contract voor gas heeft de MIVB vlak voor de zomer afgesloten. Dat loopt nog tot in 2023. "Op dat vlak zitten we redelijk goed," zegt Van hamme. "Ook al zien we ook daar stijgende prijzen."

De Brusselse vervoersmaatschappij is voorlopig niet van plan om de stations minder te verlichten of om de wachtruimtes minder te verwarmen. Het veiligheidsgevoel voor de reizigers speelt daarbij een doorslaggevende rol. "We werken al langer aan energiebesparing en zijn al jaren bezig om alle verlichting in de stations te vervangen door ledverlichting," zegt Van hamme daarover.

Nog tot eind 2022 heeft de MIVB een contract voor elektriciteit. Ze onderhandelt op dit moment met verschillende leveranciers om energie volgend jaar in schijven aan te kopen. "Het voordeel is dat je dan aan de beste voorwaarden van dat moment kan kopen," zegt Van hamme. "Als we nu een contract voor één jaar zouden afsluiten, is het sowieso duur."