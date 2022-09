Philip De Klerck ontvangt Vredesprijs 2022 van de stad Sint-Niklaas

Philip De Klerck blijft bescheiden bij deze bijzondere erkenning. "Mijn eerste reactie? Dit is te veel eer, want ik zou deze prijs graag delen met al mijn 'compagnons de route' die zich gedurende al die jaren hebben ingezet voor meer rechtvaardigheid en vrede. Bij deze gelegenheid sta je wel even stil, om al die acties voor meer solidariteit en vrede in onze stad te overschouwen. Dan kan je niet anders dan concluderen dat er heel veel ten goede is geëvolueerd. Zaken waar we vroeger voor moesten strijden, zijn nu vast verankerd."

Maar het werk is niet af, stelt De Klerck. "Er is geen vrede mogelijk zonder rechtvaardigheid. Zolang mensen elkaar onderdrukken, uitsluiten en zonder respect behandelen, zal er nooit vrede zijn. En vredeswerk vraagt moed. Ik zie deze prijs dan ook als een opdracht. Daarom een oproep: laten we aandacht hebben om geen mensen als groep te stigmatiseren. De realiteit is altijd genuanceerder. Laten we steeds de ander als mens blijven zien. Mijn hoop is dat in onze stad dynamieken kunnen blijven bestaan en ondersteund worden die mensen opvangen die door de mazen van het net vallen. Heel bijzonder denk ik dan aan mensen op de vlucht. Het werk is dus niet af. Laten we moed houden en er staan als het nodig is."