Remco Evenepoel is zo goed als zeker van de eindzege in de Ronde van Spanje. In de laatste bergrit kwam hij nooit in de problemen. Morgen sluit de Vuelta af met een vlakke etappe naar Madrid. Evenepoel wordt dan de eerste Belgische winnaar van een grote wielerronde sinds 1978. Lees en bekijk meer bij Sporza.