Bart De Pauw vs. VRT: vandaag start proces over schadevergoeding van 12 miljoen euro

In de zaak die nu start, moet de burgerlijke rechtbank dus nagaan of Bart De Pauw en zijn gezin een schadevergoeding moeten krijgen voor mogelijk geleden schade. In een eerder proces, in november vorig jaar, deed de correctionele rechtbank uitspraak of er strafbare feiten gepleegd zijn. Het antwoord was ja. De Pauw werd veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel, voor stalking van vijf vrouwen en elektronische belaging van 1 vrouw.