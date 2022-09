Smokkelexpo laat inwoners en bezoekers proeven van smokkelleven in 20e eeuw 

De expo staat - niet geheel toevallig - op de Nederlands-Belgische grens bij de Broekmolen, langs de oude smokkelpaadjes van het Stramprooierbroek in Grenspark Kempen-Broek. Dat is een gebied met een oppervlakte van ruim 25.000 ha en ligt zowel in Nederland als in België. Al meer dan 20 jaar werken partners uit beide landen er samen.