Stripfestival in Gare Maritime: 'Brussel is de striphoofdstad van ons land'

In Brussel vindt dit weekend het BD Comic Stripfestival plaats. Volgens Jeroen Roppe van Visit.brussels is vooral het brede aanbod een troef: "De sterkte van het stripfestival is dat iedereen er zijn zin vindt. Zowel kinderen kunnen zich hier amuseren, maar ook de echte stripfanaten. Zo zijn er dit weekend ook tal van ontmoetingen mogelijk met zeer gerenommeerde stripauteurs."

"Brussel is de striphoofdstad van ons land. De strips dragen bij aan het toerisme in Brussel. Zo is het stripmuseum en de striproute bijzonder succesvol" vult Jeroen Roppe aan.

Deze editie van het stripfestival staat volledig in het teken van de zeventigste verjaardag van het figuurtje Marsupilami van tekenaar Franquin.