Gouden Leeuw op Filmfestival van Venetië voor Amerikaanse documaakster, Colin Farrell en Cate Blanchett beste acteur en actrice

De 46-jarige Colin Farrell kreeg in Venetië dan weer de prijs voor "beste acteur" voor zijn rol in "The Banshees of Inisherin", een film over het gewelddadige einde van een vriendschap in de landelijke omgeving van een geïsoleerd eiland in Ierland in de jaren 1920.

De Australische Cate Blanchett ging naar huis met de award voor "beste actrice" voor haar rol als dirigent in "Tár", een psychologisch drama van regisseur Todd Field. Voor de 53-jarige actrice is het de tweede keer dat ze in Venetië de prijs voor beste actrice behaalt.