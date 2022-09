Vijf doden nadat hun boot geramd werd door een walvis voor de kust van Nieuw-Zeeland

Voor de kust van het plaatsje Kaikoura in Nieuw-Zeeland is een boot met toeristen gekapseisd. Wellicht kwam het vaartuig in botsing met een walvis. Vijf mensen zijn overleden, maar zes anderen konden gered worden. Kaikoura is bekend wegens het groot aantal walvissen dat daar in de Stille Oceaan bijeenkomt.