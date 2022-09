VN-topman Guterres in overstroomd Pakistan: "Stop met die waanzin (van fossiele brandstoffen)!"

Mohenjo-Daro werd ontdekt in 1922 en zette -samen met andere oude steden zoals Harappa en Lothal- de geschiedenis van India op zijn kop. Blijkbaar ging er een hele beschaving vooraf aan de Arische cultuur. Die veel oudere Indusdalcultuur of Harappacultuur onderhield nauwe economische contacten met tijdgenoten zoals het faraonische Egypte en de Soemeriërs en Akkadiërs in Mesopotamië (nu Irak), maar omvatte wel een veel groter gebied in wat nu het noordwesten van India, Pakistan en een deel van Afghanistan is.

De Indusdalcultuur had ook een schrift, maar dat is nog niet ontcijferd. Wel zijn grote steden zoals Mohenjo-Daro gevonden met uitgebreide havenfaciliteiten. Ook elementen zoals yoga en bepaalde elementen van het hindoeïsme zouden afkomstig zijn van die cultuur. Waarom die ergens in het tweede millennium voor Christus verdwenen is, is nog niet duidelijk, maar een klimaatverandering en opdroging van grote rivieren wordt niet uitgesloten. Mohenjo-Daro is door de Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, uitgeroepen tot werelderfgoed.