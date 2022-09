Warm ontvangst in Sint-Niklaas voor Peloton Parkinson

"Samen met mijn maat Ives trotseerden we vandaag de hevige regenbuien. Maar het warme ontvangst hier in Sint-Niklaas maakte veel goed. We zijn ook heel dankbaar voor de financiële steun", vertelt hij. “De komende tien dagen rijden we eigenlijk van cheque naar cheque”, lacht Ivo de Bisschop.

Ivo kreeg zelf vijf jaar geleden de diagnose van Parkinson. "De neuroloog vertelde mij: Ivo we starten met medicatie voor Parkinson. Mijn leven liep vlot, maar toen werd alles on hold gezet, mijn wereld stortte in. Ik was een ondernemer die hield van sport. Ik had al vijftien marathons achter te kiezen", vertelt hij. "Tot op vandaag bestaat er nog geen medicatie om de ziekte te stoppen of te stabiliseren. Dat kon ik niet aanvaarden. Met enkele vrienden richtte ik de vzw Parkinson op om de ziekte meer onder de aandacht te brengen, want er heerst nog een groot taboe over. We blijven initiatieven nemen tot we aan een oplossing raken."