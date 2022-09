Wolfhond met leiband schrikt Genk op: "Een echte wilde wolf gaat niet op z'n dooie gemak door de stad  lopen"

Of vele gewone mensen gaan weten met welk dier ze te maken hebben, betwijfelt de wolvenkenner. " Het onderscheid is vrij subtiel. Het heeft te maken met kleurschakeringen in de vacht. Wij kunnen dat verschil vrij snel zien. Voor leken is dat moeilijker. Er zijn ook nog huskies die op wolven lijken. Maar vooral het gedrag is belangrijk. Een echte wilde wolf gaat niet op zijn dooie gemak door Genk centrum baggeren. Als die dat doet, is hij opgeschrikt en in paniek. Dat onderscheidt de wilde wolven van de lookalikes."