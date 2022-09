Vier miljoen bloemen en 32 wagens: 70e editie Bloemencorso Loenhout groot succes

In totaal namen er zo'n 32 wagens deel aan de corso. Toch zijn er maar 12 ploegen, of zogenaamde buurtschappen, omdat er ook kinderwagens bestaan. Veel ploegen zijn al maanden in de weer om de wagens klaar te maken. "Het zou fantastisch zijn om eens te winnen", vertelt deelnemer Erik Ooms. "Dan feesten we niet alleen vandaag, maar ook morgenavond."

Volgens de organisatie was het publiek talrijk aanwezig. "Het is magnifiek: er is geen lege plek op de tribune te zien. Hier hadden we op gehoopt!", zegt Van Der Meer. Bezoekers komen niet enkel uit Loenhout, maar soms ook uit omliggende gemeentes. "Wij vinden het enorm gezellig om hier rustig een pintje te drinken met vrienden en te kijken naar die mooie wagens waar zoveel werk in zit", vertellen twee kijklustigen uit Rijkevorsel.