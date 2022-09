Antwerp Marathon lokt 5050 lopers: "Het mooie weer bracht ook supporters buiten in de hele stad"

In Antwerpen lokte de Antwerp Marathon vandaag zo'n 5050 lopers. Het was de tweede keer dat de loopwedstrijd werd georganiseerd, maar voor het eerst ging die overdag door. Vorig jaar werd er namelijk 's nachts gelopen. Ook het parcours werd bijgesteld en lopers konden zich ook voor een halve- of aflossingsmarathon inschrijven.

De organisatie laat weten enorm tevreden te zijn. "Vooral het weer was prachtig, zeker in vergelijking met gisteren", vertelt Gert Van Goolen van de organisatie. "Het was niet te warm voor de lopers, maar wel ideaal voor mensen om naar de binnenstad te komen en te supporteren."