Bendegeweld en schietpartijen: de Zweden kiezen een nieuw parlement

Het thema is koren op de molen van de rechtsradicale partij 'Zweden Democraten'. Met voorstellen als "vernederende straffen voor jongeren die geweldfeiten plegen", trekken ze het thema naar zich toe. Voor hen is de huidige toestand een gevolg van het migratiebeleid van Zweden en de totaal mislukte integratie. "De staat moet opnieuw de controle overnemen, de bendeleden opsluiten en als het niet om Zweedse staatsburgers gaat, ze het land uitzetten", klinkt het bij de Zweden Democraten.

Het levert hen in de peilingen een ongezien succes op: zo'n 20 procent van de Zweden zou voor de 'Zweden Democraten' stemmen, waardoor de rechtsradicalen de op een na grootste partij van Zweden zou worden. Opvallend is dat andere centrum- en rechtse partijen 'Zweden Democraten' niet per se uitsluiten als coalitiepartner. Traditioneel is het Zweedse partijenlandschap erg versnipperd, waardoor partijen gaan samenwerken in een centrum-links of centrum-rechts blok. Maar nu kunnen de 'Zweden Democraten' die tweedeling mee overhoop halen.

Toch zijn het nog altijd de sociaaldemocraten van premier Magdalena Andersson die leiden in de peilingen. Ook zij springen op het thema, met aankondigingen die voor sociaaldemocraten in Zweden vrij 'flinks' zijn. "We willen fors investeren in de politie, de straffen tegen bendecriminelen historisch verhogen en nieuwe maatregelen tegen segregatie nemen", zegt premier Andersson, in een poging het thema bij radicaalrechts weg te halen.