Brouwerij Vander Ghinste in Bellegem viert 130ste verjaardag met veel Omer(s)

De bijzondere uitnodiging van de brouwerij was een succes. De brouwerij kreeg heel veel reacties. De 'Omers' kwamen uit alle hoeken van het land, ook al mochten die nog niet allemaal bier drinken. Omer uit Woesten is nog maar zeven, maar is er graag bij: "Ik mag alleen nog maar tafelbier drinken, maar ik heb heel veel bijgeleerd vandaag. Eigenlijk moest ik naar de KSA, maar ik wilde liever naar hier komen."



De jongste Omer kwam wellicht uit Sint-Gillis-Waas: "Ons zoontje is vandaag precies tien maanden oud. Hij is niet genoemd naar het bier, we vonden het gewoon een mooie naam." Ook Omer Speeckaert uit Evergem is een blij mens: "Eindelijk kan ik eens profiteren van mijn naam Omer, want eigenlijk is dat een beetje een ouderwetse naam. Nu is die een stuk hipper."