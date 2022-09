Enige West-Vlaamse fanclub van Remco Evenepoel viert feest in Oudenburg met gratis bier

“Wij zijn de enige officiële fanclub van Remco Evenepoel in de provincie“, weet voorzitter Patrick Huyghe. “Onze familie zit al jaren in het koersmilieu en via via hebben we Remco en zijn ouders leren kennen. In iedere provincie was er al een fanclub behalve in West-Vlaanderen en daarom zijn we er 2,5 jaar geleden mee gestart.” Een gloriedag voor de club als hun 22-jarige held een grote ronde wint. “We waren tevreden met een plaats in de top tien. Maar Remco is een toptalent en hij heeft er alles voor over. Het geloof in de rode trui begon te groeien toen hij zonder kleerscheuren over de Sierra Nevada kwam. Toen hij vorige week donderdag ook nog eens de rit won waren we zeker van de eindwinst.”