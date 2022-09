Handelsdokkaai in Gent heraangelegd met ruimte voor fietsers en wandelaars

Aan de Oude Dokken in Gent, het stadsvernieuwingsproject in het gebied waar vroeger havenindustrie gelegen was, is zondagmiddag de vernieuwde Handelsdokkaai feestelijk ingehuldigd. Er kwam een nieuwe publieke ruimte tussen het water, de groenzones en de bouwzones, met ruimte voor fietsers en voetgangers.