Met zwarte strik, zacht geklop en op fluistertoon: ook koninklijke bijen zijn op de hoogte gebracht van dood Queen

"Telling the bees" is overigens niet alleen een gewoonte in koninklijke middens. Het is een traditioneel gebruik in veel Europese landen zoals Duitsland, Nederland, Zwitserland, maar bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Imkers brengen de bijen op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen van het huishouden zoals geboortes, huwelijken en overlijdens. Hoe de traditie precies is ontstaan, is onduidelijk. Het ritueel zou al zeker sinds de 17e eeuw bestaan.