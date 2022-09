Ingetogen stilte, spontaan applaus, één bloemenkrans en prinses Anne die kist van moeder begeleidt: zo verliep rouwstoet naar Edinburgh

Na een ingetogen tocht van ruim 6 uur doorheen Schotland is de kist met het lichaam van Queen Elizabeth II aangekomen in Holyroodhouse, in Edinburgh. De lijkwagen was vanmiddag om 11 uur vertrokken in Balmoral Castle, waar de Queen donderdag overleed. Langs de weg stond een grote massa volk om de Queen een laatste groet te brengen.