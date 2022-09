Liveblog - Eerste zitting voor het proces over de aanslagen van 22 maart echt begint (of komt er toch nog uitstel?)

De advocaat van Ibrahim Farisi, die ervan beschuldigd wordt samen met broer onderdak te hebben gegeven aan de terroristen van de aanslag op de metro in Brussel, heeft vanochtend nog vóór de zitting het hof achter gesloten deuren gevraagd om Farisi vrij te laten. Die vraag is onontvankelijk verklaard, omdat die aan de Kamer van Inbeschuldigingsstelling had moeten worden gesteld.

Wie voor het Hof van assisen moet verschijnen, moet in principe aangehouden verschijnen, ook wie tijdens het onderzoek in vrijheid is gesteld. Dat vocht de advocaat van Ibrahim Farisi aan. Farisi heeft de voorbije jaren altijd zijn onschuld staande gehouden over zijn betrokkenheid bij de aanslagen.