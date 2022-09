Oekraïense troepen hebben de stad Izjoem in het oosten in handen, Russen trekken zich ook elders terug

In het zuiden van Oekraïne -in door Rusland bezet gebied- is vandaag de laatste kernreactor van de centrale van Zaporizja stilgelegd. Volgens de Oekraïense uitbater Energoatom gebeurt dat gecontroleerd om de veiligheid te garanderen.

De voorbije weken was de centrale van Zaporizja -de grootste in Europa- een paar keer zwaar beschoten met raketten en artillerie. Russen en Oekraïeners gaven elkaar de schuld, maar de internationale gemeenschap was erg bezorgd over een mogelijke kernramp, te meer omdat de stroomvoorziening en de koeling van de reactor een paar keer uitgevallen waren. Door de reactor nu stil te leggen en af te koelen, lijkt dat gevaar grotendeels geweken.